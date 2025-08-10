36.9 C
Final Six di Libia: caos e tensioni in Lombardia

Da StraNotizie
Final Six di Libia: caos e tensioni in Lombardia

Il campionato di serie A della Libia ha vissuto una settimana di incertezze e tensioni, culminando con l’ultima giornata di playoff, che si svolgerà in Lombardia. Quest’anno, la fase finale del campionato è stata organizzata in Italia a causa di un accordo di cooperazione tra i governi italiano e libico. Gli eventi si sono svolti a porte chiuse, con solo membri dello staff e invitati presenti, mentre i tifosi potevano seguire le partite tramite dirette televisive.

La tensione è aumentata durante un derby a Tripoli, dove si sono verificate risse tra tifosi, costringendo l’arbitro a sospendere temporaneamente l’incontro. Gli scontri tra le fazioni di ultrà hanno richiesto l’intervento della polizia per ripristinare l’ordine.

L’ultima giornata era prevista inizialmente, ma è stata rinviata all’ultimo momento. Le squadre hanno espresso preoccupazioni riguardo ai costi aggiuntivi legati a un prolungamento della trasferta in Italia. Tuttavia, dopo trattative, si è raggiunto un accordo per mantenere il programma originale, con solo un ritardo di un’ora nelle partite.

Il match decisivo per il titolo si svolgerà allo stadio Mino Favini di Meda, dove l’Alahli SC di Tripoli, leader della classifica, affronterà l’Alhilal SC di Bengasi, attualmente secondo. Altre due partite si disputeranno a Milano.

Tuttavia, l’Alhilal si è rifiutato di partecipare, criticando l’assenza del VAR nel campo designato e accusando l’organizzazione di compromettere la competizione. La tensione fra i club e le autorità sportive libiche è palpabile, rivelando un clima di crisi che potrebbe influenzare il finale del campionato.

