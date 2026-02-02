Final Four Supercoppa SuperLega a Trieste

La Final Four della Del Monte® Supercoppa SuperLega è in programma a Trieste. Da oggi sono disponibili gli abbonamenti per l’evento che assegnerà il primo trofeo della stagione.

Gli abbonamenti, validi per tutte e tre le partite, sono in vendita su Vivaticket dalle ore 18.00. I prezzi partono da 40 euro per il secondo anello numerato, 60 euro per il primo anello e 90 euro per il parterre. Sono previste tariffe ridotte per under 14 e over 65, nonché ingressi gratuiti per bambini sotto i tre anni e persone con disabilità con accompagnatore.

Sabato 28 febbraio si giocano le semifinali: alle 15.30 scendono in campo Itas Trentino e Sir Susa Scai Perugia, seguite alle 18.00 da Cucine Lube Civitanova e Rana Verona. La finale è in programma domenica 1 marzo alle ore 15.00, con diretta televisiva su Rai 2. A partire dal 10 febbraio saranno disponibili anche i biglietti per le singole giornate di gara.