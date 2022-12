Final Fantasy XVI su PS5, ecco quando uscirà

Square Enix ha annunciato che Final Fantasy XVI uscirà il 22 giugno 2023 in tutto il mondo. La notizia è stata data ai The Game Awards, durante i quali il produttore Naoki Yoshida è salito sul palco per presentare l’anteprima mondiale di un nuovo trailer, intitolato “Vendetta”, che corrisponde a una delle motivazioni di Clive nel corso della trama del gioco che uscirà il prossimo anno su PlayStation 5. Square Enix ha anche rivelato che da oggi è possibile pre-ordinare la Standard Edition e la Deluxe Edition del gioco, mentre i pre-ordini della Collector’s Edition, disponibili solo sullo Square Enix Store, inizieranno lunedì 12 dicembre.

Final Fantasy XVI narra una nuova storia dark fantasy nell’universo di Final Fantasy, questa volta ambientata nel regno di Valisthea, una terra benedetta dalla luce dei Cristalli Madre. La pace di questo mondo vacilla quando la diffusione della Piaga minaccia di distruggere i domini dei Cristalli. Il destino del mondo è nelle mani dei potenti Eikon e dei loro Dominanti, uomini e donne in grado di evocarne il temibile potere. Il gioco sarà disponibile in un’edizione standard e in altre tre edizioni aggiuntive.