Final Fantasy XVI, lungo video di gameplay svela il gioco su PS5

Square Enix ha svelato un nuovo video di gameplay di Final Fantasy XVI, il nuovo titolo standalone della serie, attraverso uno State of Play di PlayStation dedicato, condividendo ulteriori dettagli sugli elementi da gioco di ruolo e sulle battaglie tra Eikon in cui i giocatori saranno chiamati a partecipare quando il gioco sarà disponibile su PS5 il 22 giugno 2023. Sviluppato come primo GdR d’azione completo della serie, il gioco è ambientato in un mondo dark fantasy, dove il destino della terra è deciso dai potenti Eikon e dai Dominanti che li evocano. Final Fantasy XVI segue il viaggio del guerriero Clive Rosfield, che ha giurato di proteggere suo fratello minore Joshua, il Dominante della Fenice.

Il filmato rivela una serie di dettagli sul gioco, tra cui Il Rifugio, che funge da base del protagonista Clive: darà ai giocatori l’opportunità di scoprire maggiori dettagli sul mondo di Valisthea, dal passato al presente, e permetterà di parlare con lo storico Harpocrates, oltre a visualizzare un grafico sulle relazioni tra i personaggi tramite la studiosa militare Vivian. I giocatori possono combattere in modalità allenamento accedendo alla “Pietra Arete” nel Rifugio. Questa funzione sarà utile quando si desidera allenare una combinazione di abilità, in particolare dopo averne appresa una nuova. Tramite il Rifugio è possibile accedere ad altre avventure, poiché i giocatori possono dare un’occhiata ai poster dei ricercati per scoprire mostri che vagano per il mondo. Sconfiggere questi nemici fornirà ricompense.

Le battaglie tra gli Eikon saranno sempre diverse, in quanto ognuna prenderà ispirazione da un genere videoludico diverso, come i picchiaduro o gli sparatutto. Square Enix ha anche annunciato che il cantautore Kenshi Yonezu canterà il tema musicale ‘Tsuki Wo Miteita – Moongazing.’ Yonezu ha dichiarato: “Le parole non possono esprimere l’impatto che FINAL FANTASY ha avuto sulla mia vita. Non avrei mai pensato o immaginato che avrei mai avuto un’opportunità come questa. Ho scritto questa canzone appositamente per questo gioco”.