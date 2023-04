Final Fantasy XVI, bundle PS5 e accessori speciali: ma solo in Giappone

Sony e Square Enix hanno annunciato l’arrivo di un bundle che contiene una console PS5 con lettore di dischi, un controller e Final Fantasy XVI, il nuovo episodio della saga che arriverà in esclusiva sulla console Sony il prossimo 22 giugno in contemporanea mondiale. Il bundle, che nell’offerta e nel prezzo dovrebbe essere identico a quelli già visti con God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West, sarà disponibile su più mercati, ma sarà prenotabile dal 4 maggio solo sul sito PlayStation Direct, non raggiungibile in Italia. Resta da vedere se nelle prossime settimane verrà annunciato un pacchetto del genere anche per il nostro mercato. Resteranno probabilmente in Giappone, invece, due nuovi accessori annunciati sempre in occasione dell’uscita del gioco a giugno: delle faceplate nere con la serigrafia del logo per PS5, e un controller DualSense personalizzato. Questi ultimi, secondo gli annuncia, saranno realizzati in tiratura limitatissima e potrebbero non essere venduti in occidente.