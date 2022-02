Il produttore di Final Fantasy XIV Online Naoki Yoshida ha dichiarato che il gioco verrà supportato per i prossimi dieci anni, con aggiornamenti inerenti sia la parte multiplayer che quella della storia principale. Yoshida al momento è al lavoro su Final Fantasy XVI per PlayStation 5, titolo offline della serie principale, ma ha assicurato che non abbandonerà il progetto FFXIV visto che, appunto, verrà supportato ancora per molto tempo.

Yoshida ha anche rivelato i dettagli della patch grafica che verrà presto resa disponibile per il download. Si tratta del primo vero aggiornamento grafico per il gioco, e porterà con sé texture in alta risoluzione, migliori effetti di luci e ombre, migliori effetti sui materiali. Le differenze con la versione attuale sono state mostrate in una serie di scatti.