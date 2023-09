Final Fantasy VII Rebirth, svelata la data di uscita su PS5

Durante lo State of Play di Playstation di ieri sera, Square Enix ha presentato un nuovo trailer del suo prossimo GDR d’azione, Final Fantasy VII Rebirth, e ha rivelato che il gioco uscirà il 29 febbraio 2024 per PS5. Il trailer ricco d’azione presenta Cloud, Aerith, Barret e Tifa in un mondo con elementi fantascientifici e fantasy, pieno di pericoli dietro ogni angolo. Questo gruppo di eroi unisce le forze con nuovi compagni giocabili, tra cui Yuffie, un membro del corpo d’élite dei ninja di Wutai, Red XIII, una bestia dalla coda infuocata che sporadicamente offre perle di saggezza al gruppo di Cloud, e Cait Sith, robot dalla forma felina che si sposta a cavallo del suo grande amico moguri, per dare la caccia a Sephiroth, l’angelo con una sola ala determinato a conquistare il pianeta. I giocatori faranno scendere in battaglia questi personaggi e sfrutteranno le loro sinergie tramite potenti abilità per approfondire ulteriormente i loro legami, mentre affrontano pericolosi mostri. Insieme alla data di uscita, Square Enix ha rivelato il key art principale del gioco. Realizzato dal creative director Tetsuya Nomura, questa nuova immagine raffigura i tre mondi che costituiscono l’asse della storia di Final Fantasy VII Rebirth. Sephiroth si trova al centro, in quanto rappresenta l’artefice degli eventi del passato. Cloud e Zack, invece, sono posizionati sui lati, poiché rappresentano i loro destini divisi da Sephiroth. L’immagine di sangue, fuoco e rosso evocata da Sephiroth tinge il cielo e si sparge per il mondo. La sfumatura sottile di rosso presente nel logo del titolo è anch’essa ispirata a questa stessa immagine.