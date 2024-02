Final Fantasy VII Rebirth, demo gratuita su PS5

Una demo di Final Fantasy VII Rebirth sarà disponibile a partire dalla notte tra il 6 e il 7 febbraio, come rivelato da un annuncio comparso sulla dashboard della PlayStation 5. I giocatori potranno accedere al trailer della demo tramite l’icona “Esplora” sulla dashboard della PlayStation 5, dove viene descritta l’opportunità di “vivere il potere della scelta”. La demo di Final Fantasy VII Rebirth consente di calarsi nei panni di Cloud o Sephiroth durante l’episodio di Nibelheim. Questo assaggio del gioco offre ai giocatori la possibilità di scoprire il capitolo iniziale della storia e di esplorare la mappa del mondo, promettendo un’avventura modellata sulle scelte del giocatore. La pubblicazione della demo coinciderà con la fine dello State of Play dedicato a Final Fantasy VII Rebirth previsto per il 6 febbraio online, un lungo video di approfondimento sul gioco che in Italia verrà trasmesso alle 00:30 della notte tra il 6 e il 7 febbraio. Final Fantasy VII Rebirth è atteso con grande impazienza e sarà lanciato ufficialmente per PlayStation 5 il 29 febbraio, in esclusiva su PS5.

PSN confirms that a Final Fantasy VII Rebirth demo is coming tomorrow (says it’s “out now” but I think the trailer was meant for tomorrow)

“…allowing you to step into the shoes of either Cloud or Sephiroth during the Nibelheim episode” pic.twitter.com/T9YbqGqQIN

