Square Enix ha annunciato la data d’uscita di Final Fantasy VI in edizione Pixel Remaster, disponibile per iOS, Android e PC via Steam dal 23 febbraio. Pubblicato originariamente nel 1994 per il Super NES, Final Fantasy VI racconta la storia della Guerra dei Magi, che ha lasciato solo distruzione e miseria al suo passaggio e ha provocato la scomparsa della magia dal mondo. Mille anni più tardi, l’umanità conosce solo le macchine e la tecnologia, ma a un tratto appare una giovane con poteri misteriosi, Terra. L’Impero la teneva prigioniera in modo da sfruttare i suoi poteri come arma, ma la ragazza riesce a fuggire e inizia così la sua epopea.

Questa versione del gioco ha grafica e sonoro completamente rimasterizzati e include le caratteristiche della serie Pixel Remaster: il gameplay migliorato include un’interfaccia modernizzata, delle opzioni di combattimento automatico e altro ancora, e sono state apportate migliorie generali quali i contenuti del bestiario, la galleria e il riproduttore musicale. Chi effettuerà il preordine su Steam riceverà dei bonus esclusivi, tra cui quattro sfondi, cinque brani e il 20 per cento di sconto sul prezzo originale di 17,99 euro. Sfondi, tracce speciali “Timelapse”, che riflettono il passaggio tra le iconiche versioni originali e quelle riarrangiate, e una traccia strumentale sono disponibili con l’acquisto iniziale o tramite il bundle su Steam. Inoltre, i primi cinque giochi della serie sono scontati del 20 per cento fino al 23 febbraio.