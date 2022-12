Final Fantasy Pixel Remaster, i primi sei episodi della serie su console

Square Enix ha annunciato che la serie di Final Fantasy Pixel Remaster, precedentemente disponibile solo su PC e sulle piattaforme mobile, è in arrivo su PS4 e Nintendo Switch nella Primavera 2023. La serie Pixel Remaster ripropone fedelmente i primi sei giochi della serie, con nuove opzioni di visualizzazione moderne. Le versioni digitali di tutti i sei titoli della serie possono essere acquistate singolarmente o in bundle. Disponibile in quantità limitata, verrà anche lanciata una versione Anniversario per i 35 anni di Final Fantasy, disponibile in tiratura limitata solo sullo store Square Enix. L’edizione limitata include una custodia da collezione, una cover lenticolare bonus per il pack di gioco, un set di dischi in vinile con musica di gioco riarrangiata su 2 dischi con artwork esclusivi di Kazuko Shibuya, un art book, e un set di otto statuette in stile pixel art.