Il 14 dicembre 2021 la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina ha trasmesso una nuova delibera in merito allo spostamento dei crediti ECM volta a sanare situazioni non in linea con l’obbligo formativo nei trienni 2014-2016 e 2017-2019. Con questo documento è stato chiarito che lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021, è consentito entro il 30 giugno 2022. Ciò significa che anche i crediti ottenuti nell’anno in corso potranno essere spostati fino a giugno 2022, proprio per garantire che nel portale Co.Ge.APS risultino tutti gli eventi fruiti.