Filtro Rubinetto Cucina, HASLED Filtro Acqua Rubinetto, Filtri Per Rubinetti in Cotone PP da 2 Pezzi, Filtri per Acqua per Rubinetti in Rame, Filtri per Rubinetti Trasparenti per Cucina, Bagno

Raffinato materiale in rame, non facile da decifrare, resistente

Design trasparente per una facile visualizzazione

Rotazione ad ampio angolo, flessibile e pratica

Filtrazione potente, acqua sana

Facile installazione, flusso d’acqua stabile

Ampia gamma di applicazioni, la confezione contiene 6 diversi tipi di adattatori per soddisfare i requisiti di diversi tipi di rubinetti

Servizio Di Lunga Durata: la confezione contiene 2 cartucce filtranti, una da inserire nel filtro del rubinetto installato e l'altra da utilizzare come ricambio. Con un uso normale e un normale utilizzo dell'acqua, ogni elemento dovrebbe durare circa 2 mesi

1 × Filtro rubinetto cucina

2 × Elemento filtrante

6 × Adattatori

4 × Cuscinetti in silicone

1 × Filtro rubinetto cucina
2 × Elemento filtrante
6 × Adattatori
4 × Cuscinetti in silicone
1 × Chiave in plastica

Se hai domande sui nostri prodotti, ti preghiamo di contattarci via e-mail, ti risponderemo entro 24 ore.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 8 x 4 x 4 cm; 130 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 23 marzo 2023Produttore ‏ : ‎ HASLEDASIN ‏ : ‎ B0BXXZ9ZS5Numero modello articolo ‏ : ‎ DJDGLQC-1

【Design Della Finestra Trasparente】: La parte centrale del depuratore acqua domestico rubinetto è trasparente, il che è comodo per osservare l’uso dell’elemento filtrante in qualsiasi momento, pulirlo o sostituirlo in tempo (normalmente, sostituirlo ogni 3 mesi)

【Rotazione Completa di 180°】: I 2 giunti dell’adattatore del rubinetto possono essere ruotati in modo flessibile per raggiungere ogni angolo del lavandino per una facile pulizia, che può essere utilizzato dai bambini per pulire mani, frutta e verdura

【Filtrazione Efficace】: Il filtro rubinetto acqua può rimuovere il cloro, ridurre il fluoruro e ammorbidire l’acqua dura, migliorare le condizioni della pelle, goderti l’acqua pulita con la tua famiglia

【Materiale Durevole】: I filtri acqua rubinetto sono realizzati in plastica di alta qualità e rame di alta qualità, non facili da arrugginire, sicuri e durevoli, la superficie è stata lucidata ed elettroplaccata ed è ancora brillante e brillante dopo un uso a lungo termine

