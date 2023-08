Filtro per acqua Aqua Supreme, riferimento: 481010764471, per frigoriferi Whirlpool

È da oltre 30 anni che commercializziamo parti di ricambio per elettrodomestici. – I pezzi in magazzino vengono costantemente aggiornati e la gestione si basa su una nomenclatura ispirata alle ultime tecnologie informatiche. Filtro per acqua da 3,6 cm, 9 cm. Quantità: 1 filtro per refrigeratori Aqua Supreme No Frost serie BSNF8XXXX da posizionare all’ingresso del serbatoio per l’acqua C00387612. Modelli di dispositivi compatibili: BTNF5011OX – 859990953350 (Whirlpool). Verificare che questo pezzo sia compatibile con il modello del proprio apparecchio.

(Foto non vincolanti: potrebbero non corrispondere all’aspetto del prodotto originale a seguito di modifiche da parte del costruttore).

Verificare la compatibilità del pezzo con il proprio apparecchio leggendo la descrizione del prodotto.

Filtro per acqua, 3,6 cm, 9 cm. Quantità: 1 filtro per frigoriferi Aqua Supreme No Frost serie BSNF8XXXX da posizionare all’ingresso del serbatoio dell’acqua C00387612. Modelli di elettrodomestici interessati: BTNF5011OX – 859990953350 (Whirlpool).

Classificazione: frigorifero. Categoria: filtro per frigorifero. Nome dell’articolo: filtro per acqua Aqua Supreme.