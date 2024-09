Filtro in spugna per asciugatrice a condensa Hoover Candy 40006731 e Fagor House to House Ostein, 275 x 125 mm (2 pezzi)

8,90€

Descrizione prodotto

Set di 2 filtri per asciugatrice Candy Hoover 40006731 Fagor House to House Ostein | 275 x 125 mm | Filtro in spugna filtro tappetino per asciugatrice | 100% Made in Germany Sponge Polvere

100% Made in Germany | Filtro di ricambio in qualità del produttore a norma DIN EN 779 | I filtri vengono confezionati a macchina con un’elevata precisione. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari del marchio. L’uso del marchio serve solo per la descrizione del prodotto offerto e sostituisce i seguenti filtri: 40006731Dimensioni: 275 mm x 125 mm (lunghezza x larghezza)

L’articolo è compatibile con i seguenti modelli:

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 27,5 x 12,5 x 1,27 cm; 20 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 6 marzo 2019

Produttore ‏ : ‎ Filterwelt

ASIN ‏ : ‎ B07N6G8N55

Numero modello articolo ‏ : ‎ 40006731

✅ Passaggio per i seguenti modelli: DYC9813AXS 31100529 1239 (2012-09-24) 1330 (2013-07-22) Hoover DYC9913AX30 31100501 1234 (2012-08-23) 1330 (2013-07-22) Hoover DYC9913AXS 31100472 1139 (2011-10-01) 1324 (2013-06-11) Hoover DYC9914AXS 31100486 1140 (2011-. 10-03) 1307 (2013-02-12) Hoover EVOC781XA 31100478 1139 (2011-09-26) 1307 (2013-02-12) Candy EVOC980AT47 31100517 1238 (2012-09-18) 1330 (2013-07-22) Candy EVOC981AS 31100497 1013 (2010-03-30) 1330 (2013-07-22)

✅ Candy EVOC981AT01 31100503 1235 (2012-08-28) 1330 (2013-07-22) Candy EVOC981ATS 31100477 1139 (2011-09-26) 1330 (2013-07-22) Candy EVOH981NA1TS 31100551 1313 (2013-03-26) 1452 (2014-12-22) Candy GOC970AT84 31100525 1239 (2012-09-29) 1330 (2013-07-22) Candy GOC970ATS 31100475 1146 (2011-11-14) 1403 (2014-01-17)

✅ Maße: 275 x 125 mm

