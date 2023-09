Filtro Doccia Anticalcare Universale Filtro Acqua Doccia con 5 Cartuccia Sostituibile può Filtrare Efficacemente le Impurità Nell’acqua, Filtro anticalcare per lavatrice, Rubinetti, Scaldabagno

I nostri filtri per doccia a calcare forniscono acqua purificata, priva di sostanze chimiche e inodore.

Non avrai più problemi con i depositi di calcare sul soffione della doccia o sui rubinetti e non dovrai più macchiare l’acqua dura.

Questo filtro per doccia rimuove cloro e fluoro, metalli pesanti e altri detriti.

1. Ogni impianto è valido per 6 mesi. Se l’acqua è molto sporca, il filtro deve essere cambiato più spesso.

2. 5-10 minuti prima dell’uso, sciacquare il filtro con acqua per rimuovere eventuali depositi di carbone.

3. Multiuso: collegamento alla valvola di miscelazione, doccetta, rubinetto, uscita dello scaldabagno, rubinetto della lavatrice, lavabo, lavello delle verdure.

Contenuto della confezione:

1 filtro doccia.

5 cartucce filtranti doccia.

Addolcimento dell’acqua: l’acqua dura secca la pelle e il cuoio capelluto e lascia i capelli opachi. Il filtro addolcisce efficacemente l’acqua. Questo può aiutare ad alleviare la sensazione di prurito della pelle secca, ridurre la perdita di capelli, migliorare l’immunità della pelle e rallentare l’invecchiamento.

5 cartucce filtranti: contiene un totale di 5 cartucce filtranti. La capacità di ogni cartuccia è di 40,000 l di acqua, che fornisce acqua pulita e inodore. Ciò corrisponde a una durata media di 4-6 mesi.

Ampia gamma di applicazioni: il filtro doccia universale può essere installato in qualsiasi casa, utilizza una filettatura standard da 1/2″. Si adatta alla maggior parte dei soffioni doccia a pioggia, soffioni fissi, doccette, rubinetti, lavatrici e uscite scaldabagno.

Indispensabile per l’uso quotidiano: poiché l’ambiente è sempre più inquinato, la necessità di dispositivi di filtraggio dell’acqua per garantire la salute del nostro corpo è diventata ancora più importante per noi.

14,99 €