Filtro dell’Acqua del Rubinetto, Filtro del rubinetto ruotabile a 360°, Filtro calcare rubinetto, Filtro dell’Acqua del Rubinetto della Cucina Multistrato, 3 Modalità

Descrizione prodotto

Acdolf rubinetto booster a risparmio idrico filtrante, rotazione a 360° senza pulizia a vicolo cieco, modalità di uscita dell’acqua a tre stadi per adattarsi a una varietà di scenari idrici nella vita.

Il set comprende:

1, rubinetto filtro *1

2, cartuccia*5

3, adattatore *1

4, rondella anti-perdita *2

5, filettatura di conversione *1

6, nastro di tenuta del filetto *1

Quattro strati di cotone filtrante a livello di micron, filtrazione efficace di sedimenti d’acqua, alghe, ruggine e altre impurità. Per la vostra vita sana scorta d’acqua.

Il primo metodo di installazione.

1, rimuovere il gorgogliatore originale.

2, avvitare il filtro.

3, stringere in senso orario.

Il secondo metodo di installazione.

1, montare gli adattatori sul rubinetto.

2, avvitare le viti dell’adattatore.

3, avvitare il filtro.

Il terzo metodo di installazione.

1, rimuovere il gorgogliatore originale.

2, montare il rubinetto con filettatura interna.

3, avvitare il filtro.

Perché utilizzare un sistema di filtraggio dell’acqua

Dal cattivo sapore, al cloro e persino al piombo, l’acqua del rubinetto non è sempre sicura. Il filtraggio dell’acqua riduce i contaminanti e fornisce acqua pulita e dal sapore migliore. L’uso di un sistema di filtraggio dell’acqua potabile è un modo più efficace per fornire acqua più pulita e dal sapore migliore alla vostra famiglia.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 12,4 x 11,3 x 7,2 cm; 220 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 22 settembre 2022

Produttore ‏ : ‎ Acdolf

ASIN ‏ : ‎ B0BF41V4ZS

Riferimento produttore ‏ : ‎ FF-01

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

【3 modalità + 360 rotazione】: Il nostro filtro per l’acqua del rubinetto della cucina ha una modalità a bolle, una modalità boost e una modalità doccia, diverse pressioni di risparmio dell’acqua possono essere regolate in base alle proprie esigenze. Può essere ruotato di 360 gradi per una facile pulizia dell’angolo cieco del lavello della cucina.

【Elemento filtrante multistrato】: Il nostro rubinetto booster filtro a risparmio d’acqua è realizzato in materiale ecologico ABS + PC con elemento filtrante in cotone PP ad alta densità e particelle, rimuovere l’acqua nel cloro, metalli pesanti, fluoruro, ruggine e altre impurità, acqua più dolce, più sicuro.

【Facile da installare】: Il filtro dell’acqua del rubinetto del lavello della cucina è adatto al 99% dei rubinetti standard della cucina con filettatura esterna M22 e interna M24. Allo stesso tempo, il filtro dell’acqua ha un connettore universale, che può facilmente abbinare qualsiasi rubinetto.

【Garanzia di soddisfazione】: Se avete domande, non esitate a contattarci e vi forniremo il miglior servizio.

18,99 €