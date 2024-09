Filtro Bi-Flux LAICA – Conserva i Minerali Essenziali e Riduce le Impurità – 6 Mesi di Acqua Purificata (5 Filtri + 1 Gratis x 150L) – Sicurezza Garantita – Made in Italy

34,90€ - 27,90€

Descrizione Prodotto

Scegli per il tuo organismo un’idratazione bilanciata, equilibrata e sostenibile – A differenza di altri filtri che privano l’acqua dei suoi preziosi minerali, i filtri bi-flux preservano gli essenziali sali minerali presenti naturalmente nell’acqua del tuo rubinetto e riducono le sostanze indesiderate.

Preserva i sali minerali – I filtri bi-flux mantengono i sali minerali, come calcio, magnesio e potassio che sono fondamentali per il funzionamento dell’organismo e che mantengono in salute il corpo. Questi sali minerali, presenti nell’acqua del rubinetto, contribuiscono a regolare il bilanciamento idro-salino e presiedono a tanti processi energetici, fisiologici e metabolici dell’organismo.

Filtrazione bilanciata e controllata – Grazie alla complessa tecnologia bi-flux che prevede 6 stadi di filtrazione ad una velocità controllata, il filtro offre la massima efficacia nella riduzione di sostanze indesiderate eventualmente presenti nell’acqua di rete come: metalli pesanti, cloro, solventi organici clorurati, contaminanti chimici, alcuni pesticidi ed erbicidi clorurati e trialometani.

Acqua dal gusto più buono – I filtri bi-flux agiscono efficacemente sul cloro diminuendone la quantità e migliorando notevolmente il gusto dell’acqua. Inoltre grazie alla riduzione del calcare la durezza dell’acqua diminuirà e si otterrà un’acqua più leggera da bere. Idratarsi e dissetarsi sarà così più semplice e piacevole!

5+1 mesi d’acqua dal gusto più buono – Un filtro bi-flux ha una durata 1 un mese pari a 150L di acqua filtrata ideale per idratare tutta la famiglia.

Meno rifiuti di plastica – La scelta migliore per chi cerca un’alternativa sicura e affidabile al consumo di acqua in bottiglia di plastica monouso. Un anno di acqua filtrata con i filtri bi-flux, corrisponde ad un risparmio di 1200 bottiglie di plastica da 1,5 L ottenendo così una riduzione del consumo di plastica del 97,125%.

Acqua dal gusto buono a KM 0 – Evita di portare pesanti bottiglie d’acqua fino a casa. Filtrando l’acqua domestica con i filtri bi-flux si eviterà il trasporto di pesanti e ingombranti bottiglie d’acqua dal supermercato fino a casa.​