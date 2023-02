Filtro Antisabbia ruggine sassolini carico Lavatrice lavastoviglie Acqua Pompa adattatori 3/4″ 1/2 rubinetto pozzo sedimenti impurità ruggine pompe cartucce sostituibili 40 micron universale prefiltro

Per qualsiasi problema potete contattarci e saremo lieti di aiutarvi a risolvere eventuali dubbi o difficoltà di montaggio.Supporto immediato

Descrizione prodotto

2 adattatori ottone 3/4″ inclusi con realtive guarnizioni

adattatori in ottone di alta qualità inclusi nella confezione e 4 guarnizioni

Seguire le indicazioni nella foto per eventuali dubbi di montaggio e per evitare perdite

Le guarnizioni e gli adattatori sono inclusi nella confezione

Guarnizioni incluse nella confezione

Adattatore in entrata predisposto con guarnizioni per evitare piccole perdite, da applicare sull’adattore in entrata e una di dimensioni piu piccole sull’adattatore in uscita

Dimensioni del filtro

Panoramica delle dimensioni del filtro impurità

Per qualsiasi problema potete contattarci e saremo lieti di aiutarvi a risolvere eventuali dubbi o difficoltà di montaggio.Supporto immediato

Qualora aveste dubbi o difficoltà durante le fasi di montaggio saremo lieti di assistervi.

Per guarnizioni mancanti potete trovarle in ferramenta ad un costo irrisorio e saremo felici di rimborsare il costo sostenuto per acquistarle.

Per qualsiasi altro dubbio siamo disponibili

FIltro antisabbia residui 1/2″ con adattatori inclusi 3/4 in entrata e uscita

La confezione contiene due adattatori da 1/2 a 3/4 e da 3/4 a 1/2″ per poterlo adattatare alle diverse esigenze di montaggio

Adattatore in entrata da 3/4 a 1/2 pollice

adattaore da 1/2 a 3/4

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 6.5 x 6.5 x 11.5 cm; 210 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 19 agosto 2022

Produttore ‏ : ‎ adream tech

ASIN ‏ : ‎ B0B8J284VQ

Riferimento produttore ‏ : ‎ filtro

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

PER LAVATRICE LAVASTOVIGLIE SCALDABAGNO ideale per le cascine che utilizzano acqua di pozzo i tuoi elettrodomestici che utilizzano acqua ostacola il passaggio di sostanze pericolose che danneggiano

ADATTATORI INCLUSI 3/4″ in metallo ottone di grande qualità per installazione in piu punti

Salva lo scaldabagno dalle ostruzioni Installare un pre filtro all’ingresso dell’acqua fredda dello scaldabagno che può filtrare e purificare la qualità dell’acqua per proteggere l’acqua dalla fonte

POTERE FILTRANTE PER ACQUA DOMESTICA, l’acqua che arriva in casa percorre un lungo tratto portandosi con se delle micro impurità e residui che sono dannosi per te e la tua casa

26,50 €