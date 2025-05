Filtro AGCOM: come combattere truffe e spoofing nei call center

Le truffe telefoniche tramite spoofing saranno contrastate grazie alla delibera 106/25/CONS, approvata dall’AGCOM il 19 maggio. Questo nuovo filtro “anti-spoofing” diventerà obbligatorio per tutti gli operatori telefonici dal 1° luglio 2025, con l’obiettivo di bloccare le chiamate internazionali che si spacciano per numeri italiani. La tecnica dello spoofing consente ai truffatori di falsificare l’identità del numero chiamante, mostrando numeri apparentemente familiari, spesso associati a enti noti.

Il regolamento stabilisce controlli rigorosi per le chiamate VoIP: se un numero italiano è utilizzato da un utente estero non riconosciuto, la chiamata verrà respinta. Gli operatori dovranno implementare un software capace di bloccare chiamate sospette entro tre mesi, e riconoscere chiamate che fingono di provenire da numeri mobili italiani entro sei mesi.

Per essere valide, le chiamate devono seguire gli standard dell’International Telecommunication Union (ITU), presentandosi con il formato internazionale corretto, ovvero con il prefisso del Paese (+39 per l’Italia). Se i dati non sono coerenti o manca l’assegnazione su reti all’estero, il filtro AGCOM bloccellerà la chiamata.

Secondo un report di Hiya, nel quarto trimestre del 2024, ogni italiano ha ricevuto in media 14 chiamate spam al mese, il 58% provenienti da numeri sospetti. Questo fenomeno non solo è fastidioso, ma rappresenta anche un rischio per la sicurezza. Con l’introduzione del filtro AGCOM, si punta a ridurre significativamente lo spam telefonico in Italia.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it