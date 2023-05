FILTRO ACQUA SISTEMA TRE STADI CARTUCCIA NW-BR10B4 FILTRAZIONE SEDIMENTI E CARBONI ATTIVI (1/2″ – 20.67mm)

Il sistema a tripla filtrazione meccanica NW-BR10B4 viene equipaggiato con un filtro per sedimenti da 10″ 5µ e due ai carboni attivi da 10″ 5 micron, che permetto di filtrare nel miglior modo possibile l’acqua . UNICO MODELLO DOTATO DI PIASTRA DI FISSAGGIO COMPLETAMENTE IN METALLO ! Il triplo sistema di filtrazione è facile da installare e utilizzare, offrendo la possibilità di cambiare i filtri a cartuccia da 10″ (254 mm) in maniera semplice e veloce , grazie alla chiave specifica in dotazione, con con altri materiali filtranti, a seconda delle necessità. A seconda delle cartucce filtranti utilizzate, il filtro può trattare diversamente l’acqua. La cartuccia per sedimenti da 5µ rimuove dall’acqua in modo affidabile sabbia, ruggine, alghe e altre particelle in sospensione. Le due cartuccia a carboni attivi da 5 micron, depura l’acqua da ozono, pesticidi, ruggine, particelle di calce in sospensione e cloro e riduce anche la concentrazione di metalli pesanti come piombo e rame. CONTENUTO: 1 – Sistema di Filtrazione 3 – Filtri a cartuccia 1 – Piastra per fissaggio in METALLO 1 – Chiave cambio Cartucce

UNICO MODELLO con Piastra di Fissaggio in METALLO !

rattiene e rimuove dall’acqua sabbia, ruggine, alghe e particelle in sospensione , preservando in gran parte il contenuto di sostanze minerali naturali!

Purifica e depura l’acqua da ozono, pesticidi, ruggine, particelle in sospensione, cloro Cartucce intercambiali da 10″ (254 mm

Il filtro è disponibile in 3 versioni con attacchi in Ottone da : 1″ da 32.89mm – 3/4″ da 26.16mm – 1/2″ da 20.67mm

