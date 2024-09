Filtro Acqua Originale Samsung HAFEX/EXP per Frigorifero, 1 Pezzo

28,25€ - 25,30€

(as of Sep 29, 2024 19:20:12 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Samsung HAFEX/EXP filtro frigorifero

I filtri per l’acqua Samsung, utilizzando solo blocchi di carbone di alta qualità, rimuovono numerose potenziali sostanze contaminanti che possono trovarsi nell’acqua come l’odore e il sapore di cloro: ampiamente utilizzato nel trattamento dell’acqua come disinfettante, può lasciare un odore e un sapore sgradevole nell’acqua.

Acqua fresca e filtrata a portata di mano

Che siano posti all’interno o all’esterno del frigorifero, i filtri garantiscono una riduzione delle sostanze contaminanti. Prendi pure l’acqua fresca filtrata direttamente dal dispenser del tuo frigorifero senza preoccupazioni. Per la spia del filtro basta fare riferimento al pannello digitale del frigorifero. Quando bisogna sostituire il filtro, la luce diventa rossa.

Prodotto di ottima qualità

Realizzato in plastica

Facile da montare

Compatibile con alcuni frigoriferi Samsung