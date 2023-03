Filtro acqua Everpure 4C per impianti depurazione bar, casa, ristoranti

Filtro Everpure 4C per ridurre cloro e cattivi odori dall’acqua. Specifiche tecniche: – Autonomia: 11.355 l – Pressione d’esercizio: 0,7-8,5 bar, non-shock – Temperatura:2-38°C – Portata d’esercizio: 1,9 Lpm I 10 benefici che si ottengono utilizzando un filtro Everpure – Piacevole sapore delle bevande Un unico filtro con carbone attivo che rimuove il cloro, i sapori e gli odori sgradevoli – Rimozione di eventuali agenti contaminanti Lo strato preliminarte fornisce la filtrazione assoluta e rimuove tutte le particelle di diametro superiori o uguali a 0,5 micron – Qualità dell’acqua costante nel tempo Variazioni di pressione non possono causare rilasci improvvisi di impurità accumulata nel filtro. – Rispetto delle regole relative alla rete idrica Una valvola di non ritorno all’interno del filtro assicura che le impurità siano trattenute dal filtro e non rilasciate nella rete idrica – Sostituzione della cartuccia secondo la normativa igienico sanitaria La sostituzione della cartuccia non richiede un diretto contatto con le parti interne contaminate del filtro. – Multifunzionale gamma La gamma dei sistemi EVERPURE copre tutte le applicazioni alimentari e ciascun sistema è realizzato e ottimizzato per assolvere la richiesta specifica. – Rapida semplice e igienica sostituzione delle cartucce La cartuccia può essere sostituita in circa 15 secondi senza l’ausilio di attrezzi, senza interrompere l’erogazione dell’acqua e senza sporcare l’area di lavoro. – L’acqua di buona qualità è un importante ingrediente Tutti gli operatori nel campo alimentare, riconoscono l’importanza dell’acqua di buona qualità. – Ricambi originali sempre disponibili.

45,00 €