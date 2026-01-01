Filtro Acqua Amazon Basics, Compatibile con BRITA

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo: €29.18
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Amazon Basics Water Filters – Suitable & Compatible with all BRITA Jugs Including PerfectFit – 6 Units – Pack of 1
Scopri il potere dell’acqua pura con Amazon Basics
Amazon Basics offre articoli quotidiani per la tua casa, ufficio, giardino e molto altro. La selezione Amazon Basics è in costante crescita e si propone come una scelta conveniente per le tue esigenze quotidiane.
I filtri per acqua Amazon Basics: la scelta migliore per te
I nostri filtri per acqua sono progettati per essere utilizzati con tutte le brocche per acqua Amazon Basics e sono anche compatibili con tutti i sistemi di filtrazione dell’acqua BRITA, nuovi e vecchi. Riducono efficacemente il cloro, il calcare e altre impurità presenti nell’acqua del rubinetto, garantendo un’acqua più pura e fresca.
Vantaggi pratici dei filtri per acqua Amazon Basics:
- Riduzione del cloro e del calcare per un’acqua più pura
- Filtro attivo al carbonio con superficie aumentata per una migliore riduzione delle particelle
Certificazioni e sicurezza
I nostri filtri per acqua sono certificati TÜV e privi di BPA, garantendo la massima sicurezza per te e la tua famiglia. Sostituisci il filtro ogni 30 giorni o dopo 150 L, a seconda della durezza dell’acqua.
Preparazione facile e veloce
La preparazione del filtro è facile e veloce, in solo 4 passaggi, senza la necessità di lunghe operazioni di ammollo prefilatura.
Acquista ora e scopri il potere dell’acqua pura!
