Descrizione prodotto

Filtri Acqua Italia Filtro Anticalcare per Lavatrice Lavastoviglie in Polifosfato

Filtro anticalcare Polifosfato per Lavatrice o Lavastoviglie, da installare su tubo di alimentazione Presa Acqua. Non necessita dell’intervento di un idraulico per il montaggio.Facile da installare protegge la Lavatrice o la Lavastoviglie dalle incrostazioni di calcare. Ad esaurimento del Polifosfato occorre semplicemente ricaricare il filtro aggiungendo 150 grammi di Polifosfati.

Filtri Acqua Italia Filtro Anticalcare per Lavatrice Lavastoviglie in Polifosfato

Specifiche tecniche testa: pp caricato vaso: san trasparente oring: epdm pressione esercizio: 7 bar max; temperatura esercizio: 0°c. + 50°c min./max; massima durezza dell’acqua: 50°f (500 ppm caco3) portata 1000lt/h attacchi in ottone: in/out 3/4″ m.f; non utilizabile per acqua da bere l’acqua può essere riscaldata fino a 75°-80°c, oltre il polifosfato perde gradualmente il suo effetto.

Filtro anticalcare polifosfato per lavatrice o lavastoviglie, da installare su tubo di alimentazione presa acqua. Il Filtro Anticalcare ha gli attacchi in ottone: in/out 3/4″ Facile da installare protegge la lavatrice o la lavastovigle dalle incrostazioni di calcare; ad esaurimento del polifosfato occorre semplicemente ricaricare il filtro aggiungendo 150 grammi di polifosfati Il filtro anticalcare è fornito carico di 150gr di polifosfato durata 6/8 mesi circa, dipende dalla quantità di calcare presente nell’acqua.

Filtro Anticalcare per Lavatrice Lavastoviglie in Polifosfato

Filtro anticalcare Polifosfato per lavatrice o Lavastoviglie, da installare su tubo di alimentazione Presa Acqua. Attacchi in ottone.

Filtri Acqua Italia

Filtri Acqua Italia

Filtri Acqua Italia è specializzato nella vendita di ricambi e componenti per il Trattamento dell’acqua.Filtri Acqua Italia con un sistema di gestione integrato ed efficiente garantisce una vasta gamma di soluzioni nel settore del trattamento Acqua.

Facile da installare protegge la lavatrice o la lavastovigle dalle incrostazioni di calcare; ad esaurimento del polifosfato occorre semplicemente ricaricare il filtro aggiungendo 150 grammi di polifosfati

Il filtro anticalcare è fornito carico di 150gr di polifosfato durata 6/8 mesi circa

Dimensoni del prodotto illustrate in foto.consigliabile l’installazione da parte di un idraulico onde evitare che il prodotto venga installato in modo non corretto

Specifiche tecniche testa: pp caricato vaso: san trasparente oring: epdm pressione esercizio: 7 bar max; temperatura esercizio: 0°c. + 50°c min./max; durezza dell’acqua: 50°f (500 ppm caco3) portata 1000lt/h tempo di stoccaggio max 12 mesi; attacchi in ottone: in/out 3/4″ m.f; non utilizabile per acqua da bere l’acqua può essere riscaldata fino a 75°-80°c, oltre il polifosfato perde gradualmente il suo effetto