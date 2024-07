Filo Philips H4205BK/00 Cuffie Bluetooth con Tasto Bass Boost, Bluetooth, 29 Ore di Riproduzione, Funzione Ricarica Rapida, Isolamento dai Rumori, Richiudibile, Nero (Nero)

49,99€ - 16,99€

Descrizione Prodotto

Philips H4205BK – Cuffie Bluetooth

Bassi potenti

Ascolta la tua musica e goditi bassi più potenti. Queste cuffie wireless over ear sono dotate di un pulsante BASS Boost per aumentare al massimo l’intensità del suono in qualsiasi momento. Offrono fino a 29 ore di riproduzione, ricarica in tempi rapidi e sono disponibili in un’elegante gamma di colori satinati.

Fascia imbottita leggera e regolabile

Disponibili in eleganti colorazioni satinate, queste cuffie over ear presentano una fascia imbottita così leggera che ti sembrerà di non indossarla. I cuscinetti morbidi sono chiaramente contrassegnati per l’orecchio sinistro e destro e possono essere inclinati per trovare la posizione migliore.

Caratteristiche speciali Driver al neodimio da 32 mm Isolamento audio ottimale Bluetooth, associazione intelligente 29 ore di riproduzione Pulsante multifunzione Design pieghevole Fascia imbottita leggera e regolabile Accattivanti colorazioni satinate

Pulsante BASS boost

Queste cuffie over ear presentano potenti driver acustici al neodimio da 32 mm che offrono un suono chiaro e bassi intensi. Per prestazioni superiori, premi il pulsante BASS boost e sentirai subito la differenza.

29 ore di riproduzione

Fino a 29 ore di riproduzione con una ricarica di 2 ore tramite USB-C. Se la batteria sta per esaurirsi, una ricarica rapida di 15 minuti ti offrirà 4 ore aggiuntive di riproduzione.

Design pieghevole

Segui il ritmo dei bassi. I cuscinetti si piegano completamente e ruotano verso l’interno, per riporre facilmente le cuffie in tasca o in borsa. Basta piegarle per portarle con te. Design davvero compatto eccellente per viaggiare e portare la musica sempre con te.

Pulsante multifunzione

Non ti piace il brano che stai ascoltando? Saltalo tenendo premuto questo pulsante. Vuoi rifiutare una chiamata? È sufficiente una semplice pressione. Grazie all’associazione Bluetooth intelligente questi auricolari ricordano l’ultimo dispositivo con cui sono stati associati.

Recensioni dei clienti

4,3 su 5 stelle

4.585

4,1 su 5 stelle

1.843

4,4 su 5 stelle

332

4,0 su 5 stelle

1.886

4,4 su 5 stelle

735

Prezzo

16,99 €€16,99 39,90 €€39,90

— 25,37 €€25,37 149,90 €€149,90

Tipo

Sovrauricolari Over ear Sovrauricolari Over ear Over ear

Connettività

Wireless Wireless Cablate Cablate Cablate

Audio ad alta risoluzione

– – – –

✓

Driver

32 mm, chiuse sul retro 40 mm, chiuse sul retro 32 mm, chiuse sul retro 40 mm, chiuse sul retro 50 mm, aperte sul retro

Isolamento audio

✓

✓

✓

✓

–

Microfono incorporato

✓

✓

✓

– –

Pieghevoli

✓

✓

✓

– –

Colori

Nero, Bianco, Rosso, Blu Nero, Bianco Nero, Bianco, Rosso, Blu Nero Nero

Le cuffie wireless hanno un tasto Bass Boost per un basso potente attivato a comando. Il design chiuso offre un eccellente isolamento dai rumori.

Con il tasto multifunzione puoi gestire la musica e le chiamate. Grazie alla connessione intelligente, le cuffie auricolari cercano automaticamente gli altri Bluetooth.

Il potente driver Neodym 32 mm delle cuffie auricolari Bluetooth garantiscono un suono forte. Le cuffie auricolari possono essere richiuse, in modo che diventino piatte, e offrono il massimo comfort.

Gli auricolari Bluetooth senza fili riproducono fino a 29 ore di musica e possono essere ricaricati tramite USB. Grazie alla funzione di ricarica rapida, si ottengono ulteriori 4 ore di riproduzioni dopo soli 15 minuti.

Dotazione: Philips cuffie H4205BK/00, guida breve, cavo USB C