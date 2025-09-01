Filming Italy Venice Award celebra il cinema italiano a Venezia

Si è svolta oggi, presso l’hotel Excelsior, la conferenza stampa del Filming Italy Venice Award, un evento dedicato al cinema e alla cultura italiana. I premiati sono stati scelti dagli spettatori attraverso la rivista Ciak.

Alle 12:30 ha avuto luogo un intenso momento performativo che ha unito talento e stampa internazionale. Attori, registi e sceneggiatori hanno presentato le ragioni delle loro produzioni premiate, rispondendo con passione alle domande dei giornalisti.

Tra i premiati figurano Margherita Buy, Claudio Santamaria, Valentina Cervi, Donatella Finocchiaro, Barbara Chichiarelli, Paola Minaccioni, Carlo Buccirosso, Francesco Di Leva e molti altri, comprese le famose interpreti Micaela Ramazzotti, e il produttore Iginio Straffi. Un ulteriore prestigio è stato dato dalla presenza del regista danese Bille August, noto per la sua sensibilità artistica e riconoscimento globale.

Il Filming Italy Venice Award celebra film e serie TV italiani e internazionali, con un voto del pubblico che rende la competizione unica. Questa forma di coinvolgimento diretto conferisce al premio un vero valore collettivo.

L’iniziativa non si limita a riconoscere i protagonisti dell’audiovisivo, ma mira anche a valorizzare la produzione culturale italiana. Attraverso premi visibili e simbolici, si intende rafforzare la visibilità dei talenti e delle storie che rappresentano l’Italia contemporanea.

La conferenza si è tenuta nel vivace contesto della Mostra del Cinema di Venezia, trasformando l’evento in un’arenadi idee e connessioni, grazie alla partecipazione di figure importanti del settore.