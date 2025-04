Filmato il calamaro gigante più grande del mondo: è la prima volta

Gli scienziati hanno registrato il primo filmato di un calamaro colossale vivo, il più grande invertebrato del mondo, grazie a una spedizione dello Schmidt Ocean Institute. Questo avvistamento è avvenuto a 600 metri di profondità, vicino alle Isole Sandwich Meridionali, in un’area dell’oceano ancora poco esplorata. Il video mostra un esemplare giovane di circa 30 cm, mentre gli adulti possono raggiungere lunghezze di fino a sette metri e pesi di 500 kg. Gli scienziati hanno descritto il filmato come “stupefacente” e “bellissimo”, notando come, in passato, erano stati visti solo esemplari morti.

Dal 1925, quando furono trovati calamari colossali nello stomaco di capodogli, si erano accumulate poche informazioni su di loro. L’ultimo avvistamento di un esemplare, catturato nel 2007 in Nuova Zelanda, avvenne dopo la sua morte, rendendo questo filmato un inedito. La ricerca continuerà per trovare strategie di conservazione per le specie in pericolo critico, soprattutto a causa della scarsissima variabilità genetica e della minaccia rappresentata dall’attività umana, come inquinamento e cambiamenti climatici.

Si stima che il 95% del fondo oceanico rimanga inesplorato e che, secondo recenti studi, il pianeta rischi di perdere oltre un decimo delle sue specie vegetali e animali entro la fine del secolo. La biodiversità è in pericolo, e la salvaguardia degli oceani è fondamentale per la sopravvivenza delle specie minacciate. L’importanza di sviluppare nuove tecnologie di mappatura genetica è cruciale per accelerare i processi di conservazione e garantire la biodiversità del nostro pianeta.