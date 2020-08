La polizia di Stato ha arrestato ieri a Milano un cittadino filippino di 57 anni per l’ingente detenzione di materiale pedopornografico. I poliziotti della volante dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti poco dopo le 13 in un negozio di abbigliamento del centro cittadino perché alla centrale operativa della Questura era giunta la segnalazione di un uomo che si aggirava con fare sospetto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato che l’uomo, segnalato come molesto da due clienti cui si era avvicinato troppo, aveva un sacchetto di carta al cui interno, sopra una confezione di scarpe e semicoperto da una maglia, aveva appoggiato il proprio telefonino in modalità ripresa video continua.

