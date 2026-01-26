Film sulla scuola: oltre gli stereotipi

La rappresentazione della scuola al cinema ha esaurito gli stereotipi sul professore che riesce a salvare uno o più studenti da un destino già segnato. Negli ultimi anni, la complessità del mestiere di insegnante e le sfide che impone l’insegnamento sono state oggetto di una riflessione a volte spiazzante, ma di sicuro più interessante.

La scuola non è disgiunta dal contesto: in classe si manifestano solo i sintomi delle disuguaglianze sociali, di un’educazione e un’abitudine alla violenza di genere, di un progressivo isolamento sociale o di un malessere che il più delle volte sfocia nell’autolesionismo.

Ci sono alcuni film che offrono uno sguardo interessante sugli aspetti centrali e più appuntiti del nostro stare in classe. Tra questi, “La classe” di Laurent Cantet, “La sala professori” di İlker Çatak, “Class enemy” di Rok Biček, “Una spiegazione per tutto” di Gábor Reisz, “Lesson lernead” di Bálint Szimler e “L’ultima ora” di Sébastien Marnier.

Questi film ci mostrano il modo opprimente in cui l’istituzione soffoca gli esperimenti individuali di una didattica più consapevole, il disagio in cui si muovono gli studenti, la gravità di apprendimenti che si basano ancora su un’idea trasmissiva del sapere e non offrono né risposte né strumenti per affrontare il reale, la fragilità delle nostre competenze davanti all’enormità delle questioni sociali che compongono il tessuto scolastico.

In Italia, un’eccezione è il documentario “Basileus, la scuola dei re” di Alessandro Marinelli, ambientato in una scuola media nel quartiere San Basilio di Roma. La scuola rappresentata è una scuola vera, in cui si arriva assonnati o non si arriva affatto, in cui ci si azzuffa e si scappa dall’aula, in cui si legge Kafka e si ascolta Mozart.

Questi film rappresentano una chiamata alla responsabilità del Paese e in particolare a chi di scuola si occupa. Non ci lasciano soddisfatti, sereni o particolarmente speranzosi, ma ci interrogano sugli strumenti che stiamo dando alle nuove generazioni per affrontare i mali da cui si vedono circondati. Forse siamo pronti ad affrontare le responsabilità di una scuola che continua a “guarire i sani e respingere i malati”, che chiede di farsi riferimento di una generazione che cerca con l’adulto e l’istituzione un confronto diverso, meno ipocrita e più efficace.