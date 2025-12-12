6 C
Film su Malaparte a Prato

A Prato è in fase di realizzazione un film su Curzio Malaparte, intitolato “Curtino. Amori e dolori del giovane Malaparte”, che racconta l’infanzia e l’adolescenza dell’autore di “Maledetti Toscani”. Il progetto, nato nel ‘cantiere culturale’ della scuola di cinema Anna Magnani, è stato reso possibile grazie al sostegno della Regione attraverso il bando cinema e all’incontro con il produttore campano Roberto Gambacorta della Rio Film.

Le riprese del lungometraggio inizieranno fra la primavera e l’estate del 2026 e vedranno la partecipazione di attori come Dimitri Frosali, Elia Nuzzolo, Francesca Cellini e Rosario Campisi. La trama si concentrerà sulla giovinezza di Malaparte, i primi innamoramenti, gli studi al Cicognini e le esperienze rocambolesche che lo vedono muoversi fra villa della Sacca e Spazzavento. Il film sarà ambientato anche in Cina, dove Malaparte soggiornò, e coinvolgerà la comunità orientale a Prato.

Il produttore Roberto Gambacorta dichiara che il film ha tutte le carte in regola per approdare nei principali festival di riferimento e anche sulle piattaforme tv per avere un’audience più ampia. La produzione vede anche il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio e della sezione soci Coop di Prato, ma servono altre risorse per completare il budget. Se tutto va bene, fra circa un anno il film sarà distribuito nelle sale, non solo locali ma anche nazionali.

