Per il Biennale College Cinema verrà presentato il film Agnus Dei di Massimiliano Camaiti. Ogni anno, a gennaio, nel Monastero di Santa Cecilia in Trastevere, a Roma, si svolge una tradizione antica. Due agnelli appena nati, dopo essere stati decorati e benedetti, vengono affidati a una delle monache di clausura, che si prende cura di loro con amore materno, nutrendoli e accudendoli. Durante l’Anno Santo, mentre continua il rito, il Papa si ammala improvvisamente.
Film italiani al Festival di Venezia: scoperte imperdibili
