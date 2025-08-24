26.7 C
Film italiani al Festival di Venezia: scoperte imperdibili

Film italiani al Festival di Venezia: scoperte imperdibili

Per il Biennale College Cinema verrà presentato il film Agnus Dei di Massimiliano Camaiti. Ogni anno, a gennaio, nel Monastero di Santa Cecilia in Trastevere, a Roma, si svolge una tradizione antica. Due agnelli appena nati, dopo essere stati decorati e benedetti, vengono affidati a una delle monache di clausura, che si prende cura di loro con amore materno, nutrendoli e accudendoli. Durante l’Anno Santo, mentre continua il rito, il Papa si ammala improvvisamente.

