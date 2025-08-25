Film internazionale e produzione corale: la mappa del cinema

Il film “La mappa che mi porta a te” presenta una produzione di alto profilo con diverse personalità di fama internazionale. Tra i produttori troviamo Marty Bowen, John Fischer, Wyck Godfrey, Adrián Guerra, Isaac Klausner, Lluís Malet, Israel Mendoza, Maurizio Milo e Joana Carneiro Reis. I produttori esecutivi includono Leslie Bohem, Lara Costa Calzado, Rita Garcia, Petersen Harris, Matt Luber, Giovanni Pompili, Hal Sadoff e Núria Valls.

La pellicola è stata realizzata grazie alla collaborazione di Amazon MGM Studios, Temple Hill Entertainment e Nostromo Pictures. La distribuzione in italiano è affidata ad Amazon Prime Video.