Film in uscita a Torino

Tra i film in programmazione ci sono “L’anno nuovo che non arriva”, un dramma diretto da Bogdan Muresanu, e “Avatar – Fuoco e cenere”, un film di fantascienza e azione diretto da James Cameron.

“L’anno nuovo che non arriva” è ambientato nel 1989 e racconta la storia di sei vite che s’incrociano nella giornata del 20 dicembre, giorno in cui iniziò la rivoluzione che mise fine al dispotismo di Ceausescu. Il film è stato premiato a Venezia come miglior film nella sezione Orizzonti.

“Avatar – Fuoco e cenere” è il terzo appuntamento con la saga di James Cameron e segue le vicende di Jake Sully e della sua famiglia, che devono lasciare la loro terra e affrontare nuove avventure e pericoli.

Altri film in programmazione includono “Buen Camino”, una commedia con Checco Zalone, “Bugonia”, una commedia fantascienza con Emma Stone, e “C’era una volta mia madre”, una commedia drammatica con Leïla Bekhti.

Sono presenti anche “Father mother sister brother”, una commedia drammatica con Tom Waits, “Gioia mia”, un dramma con Regina di Margherita Spampinato, e “La grazia”, una commedia drammatica con Toni Servillo.

Inoltre, sono in programmazione “La mia famiglia a Taipei”, una commedia drammatica, “Monsieur Aznavour”, un dramma con Tahar Rahim, e “No Other Choice”, un thriller drammatico.

Ci sono anche “Norimberga”, un dramma con Russell Crowe, “La piccola Amélie”, un film d’animazione, e “Primavera”, un dramma con Michele Riondino.

Sono presenti anche “Lo sconosciuto del grande arco”, un dramma con Claes Bang, “Springsteen – Liberami dal nulla”, un biografico drammatico, e “Un crimine imperfetto”, un thriller con Franck Dubosc.

Infine, sono in programmazione “Un semplice incidente”, un thriller dramma, “Una di famiglia”, un thriller, e “Vita privata”, un dramma con Jodie Foster.