11.7 C
Roma
lunedì – 19 Gennaio 2026
Spettacolo

Film in sala a Bergamo

Da stranotizie
Film in sala a Bergamo

La programmazione dei cinema offre una vasta scelta di film. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Buen Camino”, “Avatar: Fuoco e Cenere”, “La Grazia”, “Zootropolis 2”, “Him”, “28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa”, “No Other Choice”, “Norimberga”, “Prendiamoci una pausa”, “Spongebob – Un’avventura da pirati” e “Una di famiglia”.
Mercoledì 21 gennaio sarà possibile vedere, tra gli altri, “Avatar: Fuoco e Cenere”.

Articolo precedente
Briana trionfa a The Voice Kids
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.