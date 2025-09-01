28.7 C
Film imperdibili su Netflix per un weekend all’italiana

Da StraNotizie
Se siete in cerca di film da vedere su Netflix, ecco alcuni suggerimenti per aiutarvi nella scelta tra le tante opzioni disponibili.

Will Hunting – Genio Ribelle
Un grande classico che non perde mai il suo fascino. Racconta la storia di Will, interpretato da Matt Damon, un giovane genio della matematica che lavora come addetto alle pulizie e ha un passato problematico. La narrazione segue il suo rapporto con un terapista, interpretato da Robin Williams, e una ragazza, entrambi fondamentali per aiutarlo a riconciliarsi con il suo talento e il suo passato.

Risvegli
In questo film, Robin Williams interpreta un medico che scopre un trattamento per una rara forma di sonno letargico grazie a un farmaco sperimentale. Tuttavia, dovrà affrontare le conseguenze della cura, che influenzano anche i pazienti con cui ha instaurato un legame, tra cui Leonard, interpretato da Robert De Niro.

XXX
Per chi è in cerca di azione, questo film presenta Vin Diesel, Samuel L. Jackson e Asia Argento in un’avventura avvincente. Il protagonista, Xander Cage, riceve l’ordine di infiltrarsi in un’organizzazione criminale nota come Anarchia 99 per individuare i responsabili dell’omicidio di un agente segreto avvenuto a Praga.

Con questi titoli, troverete sicuramente qualcosa di interessante da vedere.

