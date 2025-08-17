Film e serie Netflix da non perdere questo weekend in Argentina

Con l’arrivo del weekend, torna il consueto appuntamento con le nuove proposte di Netflix. Scegliere una serie o un film da vedere insieme può essere complicato. Ecco alcuni consigli utili per identificare ciò che vale la pena guardare durante il weekend di Ferragosto.

Per chi ama i thriller, un’opzione interessante è “La notte arriva sempre”, con Vanessa Kirby nel ruolo di Lynette. La storia, ispirata al bestseller di Willy Vlautin, segue Lynette mentre lotta per ottenere la casa che rappresenta un futuro per la sua famiglia. In una sola notte, deve affrontare il suo passato oscuro per cercare la libertà.

Se preferite i prison drama, “In the Mud” (titolo originale “En el Barro”) è un dramma carcerario argentino che narra le esperienze di un gruppo di detenute mai incarcerate prima. Queste donne affrontano una nuova realtà difficile, dove lottano per la sopravvivenza contro le avversità del regime carcerario e le “tribù” che governano la vita quotidiana. La serie esplora la loro trasformazione e la ricerca di uno spazio personale all’interno di una situazione opprimente.

Per qualcosa di più leggero, c’è “Young Millionaires”, una serie dramedy francese che racconta la vita di un gruppo di adolescenti che diventano milionari dopo aver vinto alla lotteria. Tuttavia, a diciassette anni, gestire una fortuna così grande porta con sé una serie di problemi. I protagonisti devono affrontare le sfide della loro nuova realtà, cercando di mantenere l’equilibrio tra la gioventù e la responsabilità del denaro.