Film e gioco d’azzardo: i tre più famosi

Se dovessimo pensare a una forma di intrattenimento secolare, ci verrebbero in mente sicuramente due opzioni: casinò e cinema. Certamente non parliamo di due settori qualsiasi, ma tra i più importanti modi dai quali poter trarre divertimento. Entrambi nel corso degli anni si sono evoluti, fino a entrare nel mondo del digitale, il che ha portato un boost per entrambi. La settima arte ha visto l’entrata in scena dello streaming che ha permesso di fruire dei contenuti cinematografici direttamente da casa, mentre il gioco d’azzardo ha visto la rinascita con i casino online, sempre più intrattenimento di punta degli utenti che desiderano giocare sui loro smartphone.

Comunque sia questi due settori da sempre si sono incrociati, lanciando da entrambi le parti prodotti entrati nella memoria collettiva. I casinò hanno visto l’ascesa delle slot machine a tema cinema, mentre le pellicole cinematografiche spesso si sono ambientate all’interno dei casinò statunitensi, dando vita a film entrati di diritto nella storia. Ecco quindi che di seguito elenchiamo i tre i film sul gioco d’azzardo più famosi.

Ocean’s Eleven (2001)

Primo film che andiamo a descrivere è Ocean’s Eleven, pellicola del 2001 diretta da Steven Soderbergh e che vanta un cast ricco di star della settima arte, come George Clooney , Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle, Andy Garcia e Julia Roberts. Insomma un cast incredibile per un film che è stato tra i più visti nel genere del gioco d’azzardo e che ha raccolto enormi consensi. Protagonista è George Clooney (un paio d’anni fa ricoverato a seguito di un dimagrimento eccessivo per un film) che interpreta il ruolo di Danny Ocean, il quale decide di voler rapinare i tre casinò piú importanti: l’MGM Grand, il Mirage e il Bellagio. La pellicola mostra nel dettaglio come vengono gestiti dall’interno i casinò e che macchina c’è dietro a un settore che da secoli fa divertire milioni di persone al mondo. Successivamente usciranno due sequel e uno spinoff, rispettivamente Ocean’s Twelve (2004), Ocean’s Thirteen (2007) e Ocean’s 8 (2018).

21 (2008)

Se siete fan dei blackjack, non potete non guardare 21, pellicola diretta da Robert Luketic nel 2018 e che vede nel cast la presenza di Kevin Spacey nei panni di Micky Rosa e Jim Sturgess nei panni del protagonista Ben Campbell. Il film 21 (Chiamato così come il nome dato in precedenza al gioco Blackjack) racconta di Ben, brillante studente di matematica che è alla ricerca di soldi per il college. Qui farà la conoscenza del professore del MIT Micky Rosa, il quale gli chiede di entrare nella sua squadra di Blackjack. Una volta a Las Vegas il gruppo inizia a vincere, ma Ben perde un numero enorme di partite, portando a screzi importanti con il professore. Per sapere come va a finire non vi resta altro che guardarlo!

Casinò (1995)

Altra perla del connubio tra cinema e casinò è sicuramente il film “Casinò”, pellicola diretta da Martin Scorsese e che vede la partecipazione della leggenda Robert De Niro. La pellicola è stato l’ultimo film che Scorsese e l’attore hanno fatto insieme prima di ritrovarsi in The Irishman. Diretto nel 1995 è ambientata nel mondo del gioco negli anni ’60 e ’70 e qui De Niro interpreta “Ace”, mafioso e gestore di uno dei più importanti casinò di Las Vegas. La pellicola è un occhio sopra al mondo del gioco d’azzardo nella seconda metà del 1900, indagando sul rapporto che c’era tra strutture di gioco e mafia.