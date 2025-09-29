Film e Famiglia: Storie di legami in competizione a Venezia

La famiglia è un tema centrale nei film più celebri. All’evento di Venezia82, il Leone d’Oro è stato assegnato a “Father Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch, che presenta tre episodi in diverse località, tutti incentrati sui rapporti familiari incomprensibili e sulle storie di segreti che emergono, rivelando l’incomunicabilità tra genitori e figli.

Candidato agli Oscar 2026, “Familia” di Francesco Costabile è stato presentato nella sezione Orizzonti a Venezia81 e narra delle violenze domestiche subite da una madre davanti ai figli, culminando nell’omicidio del padre da parte del figlio. Questo dramma è ispirato al libro autobiografico di Luigi Celeste, “Non sarà sempre così”. Il film ha vinto il Premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile, assegnato a Francesco Gheghi, e ha ricevuto otto nomination al David di Donatello 2025, con Francesco Di Leva premiato come miglior attore non protagonista.

Un altro film significativo è “Familiar Touch” di Sarah Friedland, che ha ottenuto il premio per la miglior regia e il premio Venezia opera prima Luigi de Laurentiis. La regista si riferisce a una riflessione della studiosa femminista Line Segal sulla memoria e l’identità nel corso della vita. La protagonista, Ruth Goldmann, interpretata da Kathleen Chalfant, è un’ottantenne con demenza senile. Nel suo appartamento a New York, prepara un abito per un incontro con un visitatore, che scopriamo essere il figlio, ma di cui non ha memoria.

Il figlio decide di trasferirla nella casa di riposo familiare “Bella Vista”, dove il personale cerca di rendere la sua permanenza confortevole, ma non mancano conflitti. Il film esplora con delicatezza la drammaticità della vita familiare, culminando in un ballo finale che simboleggia un legame ritrovato. “Familiar Touch” arriverà nelle sale il 25 ottobre ed è da non perdere.