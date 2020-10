Le riprese del film ‘Mission Impossible’ con Tom Cruise nella Capitale finiscono all’attenzione della Procura della Repubblica di Roma. Il Codacons ha infatti presentato un esposto “contro gli enormi disagi provocati alla città e agli utenti da parte della produzione del film e che hanno suscitato le proteste di numerosi cittadini”. Come documentato dal Codacons, “in data 9 ottobre 2020 alcuni soggetti facenti parte della produzione del film di Tom Cruise impedivano ai passanti di circolare liberamente su Via Nazionale per via, a loro dire, dello svolgimento delle riprese di talune scene del film ma rifiutandosi di esibire, nonostante le plurime richieste, qualsivoglia documentazione utile ad attestare la loro qualifica e la loro formale investitura ad esercitare funzioni pubbliche di regolazione del traffico”, spiega l’associazione nell’esposto.

Fonte