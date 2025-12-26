8.6 C
Film da vedere a Santo Stefano

Il giorno di Santo Stefano è uno dei momenti migliori per tornare in sala: dopo il pranzo di Natale, il cinema diventa il luogo ideale per condividere emozioni, risate e storie capaci di mettere d’accordo generazioni diverse. Il 26 dicembre offre un cartellone particolarmente ricco, che spazia dalla commedia italiana più attesa ai kolossal internazionali, passando per il cinema d’autore e i film family.

Tra i titoli più attesi c’è “Buen Camino”, il nuovo film di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante, che torna a collaborare con l’attore anche alla sceneggiatura. La commedia, prodotta e distribuita da Medusa, è arrivata nelle sale il 25 dicembre, pronta a dominare il box office delle feste. Zalone promette ancora una volta uno sguardo ironico e dissacrante sull’attualità, con quell’umorismo capace di parlare a pubblici diversi.

Per chi cerca un cinema più intimo e riflessivo, “Primavera” segna l’esordio alla regia cinematografica di Damiano Michieletto. Il film, liberamente tratto dal romanzo “Stabat Mater” di Tiziano Scarpa, è un dramma italo-francese con Fabrizia Sacchi, Michele Riondino, Tecla Insolia e Valentina Bellè. Distribuito da Warner Bros Italia, è uscito il 25 dicembre e promette un racconto intenso, capace di unire sensibilità letteraria e forza visiva.

Tra i grandi eventi cinematografici delle feste c’è anche “Avatar – Fuoco e cenere”, terzo capitolo della saga di James Cameron. Il film, prodotto negli Stati Uniti e distribuito da Walt Disney, è nelle sale dal 17 dicembre. Con Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver e Stephen Lang, Cameron promette nuovi mondi, nuove tribù e un ulteriore approfondimento del conflitto tra umanità e natura.

Il cinema d’autore trova spazio con “Father Mother Sister Brother”, il nuovo film di Jim Jarmusch, una commedia drammatica che esplora lo spleen esistenziale con delicatezza e ironia. Il cast è di altissimo livello: Cate Blanchett, Adam Driver, Charlotte Rampling e Mayim Bialik. Prodotto tra Stati Uniti, Irlanda e Francia, il film è uscito il 18 dicembre con distribuzione Lucky Red, offrendo una serie di ritratti intimi, malinconici e profondamente umani.

Per chi preferisce il cinema storico, “Norimberga” di James Vanderbilt è un dramma-thriller ambientato nel secondo dopoguerra. Il film racconta la storia di uno psichiatra incaricato di valutare i leader nazisti prima dei processi di Norimberga, instaurando un rapporto inquietante con Hermann Göring. Con Rami Malek, Russell Crowe, Richard E. Grant e Michael Shannon, il film è uscito il 18 dicembre, distribuito da Eagle Pictures.

Tra le proposte europee spicca “Monsieur Aznavour”, nelle sale dal 18 dicembre, biopic dedicato alla vita e alla carriera del celebre cantautore franco-armeno Charles Aznavour. Diretto da Mehdi Idir e Grand Corps Malade, il film segue gli inizi dell’artista fino alla fama internazionale. Nel cast Tahar Rahim, affiancato da Victor Meutelet, Rupert Wynne-James e Bastien Bouillon, con distribuzione Movies Inspired.

Per i più piccoli è perfetto “Un Topolino sotto l’albero”, film d’animazione diretto da Henrik Martin Dahlsbakken e uscito il 18 dicembre. Prodotto tra Norvegia e Germania, racconta l’incontro magico tra una famiglia di topolini e gli esseri umani. Dura 80 minuti ed è distribuito da Eagle Pictures: una scelta ideale per vivere lo spirito natalizio in sala.

