Film da non perdere: i più visti in streaming questa settimana

I servizi di streaming offrono una vasta selezione di film, ma scegliere cosa guardare può essere complicato. Ecco alcuni titoli tra i più visti questa settimana su diverse piattaforme, per aiutarvi a trovare qualcosa di interessante da vedere.

Su Netflix, il primo titolo è French Lover, una commedia francese con Omar Sy nel ruolo di Abel Camara, un attore famoso che affronta una crisi personale e professionale dopo una rottura. Incontra Marion, una donna in difficoltà, e insieme vivono una storia che richiama il celebre Notting Hill, ma che si basa su situazioni già viste. Il secondo film è Ruth & Boaz, che racconta la storia biblica di Rut, una giovane cantante che abbandona la sua carriera per tornare in famiglia e che si imbatte in un produttore di vino.

Su Prime Video, troviamo Mazinga Z Infinity, un film nostalgico che segue le avventure di Mazinga, tornato nuovamente in azione. Il secondo titolo è Ballerina, in cui una giovane assassina cerca vendetta e riempie il vuoto lasciato dall’eroe di John Wick.

Su Disney+, c’è il remake di Lilo & Stitch, che ripropone la storia dell’alieno in fuga adottato da una ragazzina hawaiana. L’altro è Elio, che narra le avventure di un giovane sognatore rapito da alieni.

Infine, su RaiPlay, spiccano Parasite, un film pluripremiato che affronta il tema delle disuguaglianze sociali attraverso la storia di due famiglie, e The Mauritanian, che racconta le ingiustizie subite da un uomo imprigionato a Guantanamo.

Su Mediaset Infinity, puoi vedere The Protegé, un’avvincente storia di vendetta e alleanze, insieme a Pearl Harbor, un dramma di guerra emotivo e avvincente.