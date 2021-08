Filippo Tortu ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nella 4 x 100 insieme ai suoi compagni Lorenzo Patta, Esosa Desalu e Marcell Jacobs ed ovviamente la sua famiglia ha gioito, come tutta Italia.

Contattato da ANSA, Giacomo Tortu – suo fratello – ha così commentato: “Stamattina lo abbiamo sentito prima di andare in campo e abbiamo capito che voleva solo correre e andare a prendere questo sogno, si capiva la sua determinazione. Siamo un po’ storditi da questa finale“.

Filippo ha in Giappone il padre, mentre la madre ed il fratello sono rimasti nella loro casa in Sardegna.

Filippo Tortu il meme con Giorgio Chiellini

Per festeggiare questa incredibile medaglia, l’atleta ha pure pubblicato su Instagram un meme con Giorgio Chiellini, che solo un mese fa ha trionfato insieme alla nazionale italiana ad Euro 2020, battendo proprio in finale l’Inghilterra. Come lui ha vinto sull’inglese di un centesimo di secondo.

Queste Olimpiadi ci stanno facendo volare.

La medaglia d’oro del quartetto si aggiunge a quelle d’oro vinte ieri nel karate (da parte di Luigi Busà) e nella marcia (da parte di Antonella Palmisano).

Con questa medaglia il team italiano sale a quota 38 medaglie, battendo così il record realizzato a Los Angeles nel 1932 ed a Roma nel 1960 di 36 medaglie. Nello specifico abbiamo totalizzato 10 ori, 10 argenti e ben 18 bronzi. Complimenti a tutti gli atleti.