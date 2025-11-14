Filippo Sorcinelli e l’arte multisensoriale a Modena

La rassegna ArmoniosaMente-Modena Organ Festival accoglie Filippo Sorcinelli, artista e influencer di grande fama. L’evento si svolgerà nella Chiesa di San Domenico a Modena e prevede un dialogo tra tre forme d’arte: la musica, le fragranze e l’arte sacra. Sorcinelli presenterà un programma che include esecuzioni di brani per organo, improvvisazioni e un’esperienza multisensoriale, in cui il pubblico potrà apprezzare fragranze olfattive e opere di sartoria sacra che hanno contribuito alla sua notorietà.

Paolo Santini, presidente dell’Associazione Amici dell’Organo Aps, sottolinea il legame di Sorcinelli con il festival, durato oltre 20 anni. Santini esprime la felicità per la sua disponibilità a esibirsi quasi ogni anno, portando uno spettacolo multidisciplinare che attira un pubblico variegato, in particolare le giovani generazioni. Inoltre, Sorcinelli è diventato uno degli sponsor ufficiali dell’evento, rafforzando il suo legame con la cultura modenese.

Sorcinelli ha studiato al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro e al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. Ha pubblicato “Francophilie”, un album dedicato alla musica organistica francese, e si distingue per le sue improvvisazioni, che uniscono tradizione e creatività. Nel 2001 ha fondato l’atelier LAVS, specializzato nella produzione di paramenti sacri, riconosciuto a livello mondiale per il suo operato con i pontefici. È stato insignito della Benemerenza Civica per meriti artistici e nel 2014 ha fondato una casa di profumi d’arte, ottenendo riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.

L’ingresso all’evento è gratuito. Il festival è organizzato dall’Associazione Amici dell’Organo APS e sostenuto da varie istituzioni locali.

