Filippo Nardi è entrato al Grande Fratello Vip da pochi giorni ed ha già causato molti guai: ha parlato male di Maria Teresa Ruta facendo arrabbiare i social ed ha spoilerato che la fine del reality show non è più prevista per il prossimo 8 febbraio (infatti finirà esattamente una settimana dopo, ndr).

L’uragano Nardi sarebbe potuto però essere…doppio!

Secondo quanto raccontato dal gieffino a Stefania Orlando, infatti, gli autori del Grande Fratello Vip avevano messo gli occhi anche su suo figlio, Zachary, che ha da poco compiuto 18 anni.

“Se dovevo entrare prima? No, no, mi hanno contattato poche settimane fa per entrare ora a dicembre, volevano anche mio figlio, ha fatto il provino. Poi..”.

Filippo ha poi iniziato a parlare degli autori del Grande Fratello ed il discorso sul figlio è morto lì. Non sappiamo quindi se abbia rifiutato oppure se non sia stato preso.

Classe 2002, Zachary Nardi ha compiuto 18 anni a settembre. In una lunga intervista al settimanale Chi, l’ex gieffino ha rivelato:

“È un ragazzo tranquillo, pacato, riflessivo, meno istintivo di me: ha preso dalla mamma. La cosa che ha in comune con me è che non è mai contento di quello che ha. Se sono rimasto in piedi nei momenti difficili è grazie a lui e so che mi vuole bene anche se non me lo dice. Oggi è il mio migliore amico, siamo cresciuti insieme”.