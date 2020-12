Stasera al Grande Fratello Vip entreranno 3 nuovi ‘vipponi’: Sonia Lorenzini, Samantha De Grenet e Filippo Nardi. Proprio sul conte è arrivato uno scoop internazionale, a lanciarlo è stato Biagio D’Anelli a Mattino 5. Pare infatti che nel 2003 dietro le quinte del Festivalbar Robbie Williams avrebbe cercato di aggredire il gieffino. Dieto la rabbia del cantante inglese sembra ci fosse una fidanzata ‘in comune’ con il nobile.

Capisco la ragazza in questione, 20 anni fa Robbie e Filippo erano davvero ‘interessanti’…

“C’è una notizia interessante sul nuovo concorrente, è qualcosa accaduto diverso tempo fa. La vita di Filippo Nardi è sempre stata molto segreta. Non si è mai saputo di flirt o cose simili sul suo conto. Adesso andiamo ai tempi del Festivalbar. Nel 2003 lui lavorava nel backstage e intervistò grandi nomi tra cui Amy Winehouse, Janet Jackson e altri. Arrivò Robbie Williams ed è successo qualcosa di strano. Il cantante è stato trattenuto dalla sicurezza, perché ha riconosciuto Filippo Nardi e voleva aggredirlo. Questo perché si è scoperto che avevano in comune la stessa fidanzata. – ha dichiarato Biagio D’Anelli a Mattino 5 – Questa ragazza nobile appena si è lasciata con Nardi si è rifugiata tra le braccia di Robbie. Williams ha scoperto che la settimana prima lei era ancora con Filippo e voleva andargli contro. Davvero è intervenuta la sicurezza. Questa cosa è provata e certa. Non è un rumor è successo sul serio ed è stato evitato il peggio grazie al pronto intervento delle guardie”.