Filippo Nardi continua a far discutere, ma non solo per le sue uscite volgari nella casa del GF Vip, ma anche per le nuove dichiarazioni di una sua ex fidanzata. Veronica Graf in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo ha rivelato di aver abortito dopo la reazione del gieffino alla notizia della sua gravidanza.

“Mi ha rovinato la vita e per colpa sua oggi non voglio più avere niente a che fare con gli uomini. Una sera siamo andati a bere qualcosa insieme: poi una volta risaliti sull’auto la passione ha preso il sopravvento e non abbiamo fatto in tempo ad arrivare in hotel. Ci siamo fermati in una pineta lungo la strada e abbiamo fatto l’amore. Non avevamo precauzioni perché Filippo mi aveva rassicurato dicendo che alla sua età era in grado di gestire la situazione. Diceva: ‘Non voglio sprecare la nostra prima volta insieme’. E in quel momento era già successo l’irreparabile.

Ricordo bene che chiamai Filippo in lacrime per l’emozione, ma lui con freddezza mi disse ‘devi trovare una soluzione, mi piaci ma non ho legami con te. Non ho un euro per mantenere un figlio, abortisci e poi staremo insieme’. Sono corsa a Milano per cercare di fargli cambiare idea, ma è stato tutto inutile. Così il 27 settembre sono volata a Palma di Maiorca con un’amica. All’ospedale mi hanno dato una pastiglia per interrompere la gravidanza.

So di aver sbagliato ad abortire e darei la vita per poter tornare indietro e fare un’altra scelta, ma allora non me la sentivo di crescere un figlio da sola: avevo mille euro sul conto corrente e la mia famiglia non poteva aiutarmi. L’ho cancellato dalla mia vita. La gente deve sapere che uomo è e come si è comportato”.