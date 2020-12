Filippo Nardi è durato al Grande Fratello Vip quanto un gatto in tangenziale e ieri sera, durante la 27^puntata del reality, Alfonso Signorini lo ha squalificato per aver pronunciato frasi sessiste nei confronti di molte donne della Casa, in particolar modo nei confronti di Maria Teresa Ruta.

Frasi da condannare che hanno indignato il pubblico e pure Guenda Goria, figlia della Ruta.

Sono senza parole per come stanno trattando mia madre. E’ una donna di cuore che si prodiga sempre per tutti. Merita carezze e sostegno. Forza mamma! spero ti arrivi il mio abbraccio che viene dal cuore. ❤️ — Guenda Goria (@guenda_ggoria) December 16, 2020

Filippo Nardi ha così lasciato la Casa andando direttamente in hotel (senza neanche passare dallo studio). Queste le sue parole oggi su Instagram:

“Mi scuso pubblicamente per qualsiasi frase che ha offeso la sensibilità pubblica, la mia ironia è sempre stata borderline e accetto di aver esagerato in alcuni momenti, peccato, mi stavo divertendo molto. Buon Natale a tutti”.

Il londinese non è stato l’unico squalificato di questa edizione: prima di lui sono stati fatti fuori Fausto Leali (razzismo), Denis Dosio (bestemmia) e Stefano Bettarini (bestemmia).

Alfonso ha anticipato a Filippo che i suoi recenti comportamenti hanno portato Grande Fratello a prendere una decisione. #GFVIP pic.twitter.com/OIrGaS65LA — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 18, 2020

Filippo, sai molto bene che stare nella Casa comporta delle responsabilità, soprattutto nei confronti del pubblico. Hai usato espressioni che oltre ad essere offensive hanno violato regole e spirito di #GFVIP. La conseguenza è inevitabile: sei squalificato dal gioco. pic.twitter.com/yWbtpGf6go — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 18, 2020

FOTO | Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy