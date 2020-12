Filippo Nardi al Grande Fratello Vip rischia di essere squalificato per essersi lasciato andare in più occasioni ad uscite infelice e squallide nei confronti di Maria Teresa Ruta.

E se mesi fa Francesco Oppini è stato graziato dagli autori del reality (nonostante avesse detto frasi della stessa gravità), questa volta il concorrente britannico rischia grosso perché il suo atteggiamento è ripetuto.

Dopo aver etichettato Maria Teresa Ruta come una donna borderline che soffre di psicosi, Filippo Nardi si è anche lasciato andare a battute squallide paragonandola ad una “prostituta di Amsterdam con esperienza”, ad una che gli stimola il riflusso se la vede ballare, ad una che “se fosse l’ultima donna sulla faccia della terra forse solo la punta” fino al siparietto che ha sconvolto l’opinione pubblica: il teabag.

Una pratica da camerata che consiste nell’appoggiare i propri gioielli di famiglia sulla faccia del malcapitato di turno appena si addormenta. Una pratica che è contro la volontà del tizio e che è quindi considerabile una molesta.

Ad intervenire è stata anche Guenda Goria sui social.

Sono senza parole per come stanno trattando mia madre. E’ una donna di cuore che si prodiga sempre per tutti. Merita carezze e sostegno. Forza mamma! spero ti arrivi il mio abbraccio che viene dal cuore. ❤️

#FUORINARDI:

Per chi chiede che Filippo Nardi sia squalificato dal #GFVIP per diverse frasi sessiste, in particolare dopo che ha parlato di Maria Teresa Ruta in termini offensivi e fatto riferimento alla pratica sessuale del “teabag” mentre lei dormiva pic.twitter.com/KSpmWmNNyq

— Perché è in tendenza? (@perchetendenza) December 16, 2020