Il mese scorso Filippo Nardi si è lasciando andare a commenti davvero pesanti su Maria Teresa Ruta, che gli sono costati la squalifica dal Grande Fratello Vip. Tra le tante cose il conte inglese aveva dato alla coinquilina della persona ‘borderline’: “Ma sì, lei per me è borderline, ok che io non sono un medico, ma per me è così ragazzi. Cioè una Borderline sì, anche psicosi probabilmente“.

Ieri sera la conduttrice ha avuto una pesante crisi nervosa, è scoppiata a piangere e si è messa ad urlare, dopo 24 ore di tensione con Cecilia Capriotti. I video di questo sfogo hanno fatto il giro dei social e sotto ad una clip pubblicata da Indifferenza Astrale, Filippo Nardi ha commentato con un sintetico: “Borderline“. In pochi minuti decine di utenti hanno risposto attaccando l’ex gieffino, che ha pensato di cancellato quello che aveva appena scritto. Gli screen però sono finiti su Twitter, dove è scoppiata una grossa polemica per la frecciatina del nobile britannico.

Ennesimo scivolone di Filippo, che era stato bacchettato anche da Barbara d’Urso a Domenica Live, proprio per quello che aveva detto alla Ruta lo scorso dicembre.

Ma Filippo Nardi che continua ad offendere Maria Teresa ? Non gli è bastato essere squalificato? Se prima pensavo che il suo fosse stato un finto pentimento, adesso ne ho la certezza. #GFVIP @GFVIP_Official @guenda_ggoria pic.twitter.com/kCNuTPfUOP — hilarywar (@hilarywar1) January 12, 2021

Aggiungo, @Viperissima_ che il commento è stato proprio fissato in alto per esprimere il dissenso, ma lo ha cancellato — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) January 12, 2021

E niente nonostante quello che è successo Filippo Nardi commenta così lo sfogo di Maria Teresa Ruta…#TZVIP #GFVIP pic.twitter.com/6YOxhBnueV — Tommaso-Francesco-Stefania (@fra_mtr) January 12, 2021

Filippo Nardi si era scusato con la famiglia di Maria Teresa.

Pensare che l’ex gieffino sembrava davvero pentito, visto che aveva anche porto le sue scuse a Guenda Goria, che a Live Non è la d’Urso ha dichiarato: “Devo dire che mi ha chiamato per porgermi le sue scuse personali. Si è scusato con la mia famiglia, ho accettato le sue scuse. Detto questo io trovo che il suo linguaggio sia stato profondamente offensivo nei confronti di mia madre e di tutte le donne. Mi aspetto anche però che si scusi con tutte le donne che si sono sentite offese“.

“Il suo linguaggio è stato inqualificabile”

Guenda Goria a Live #noneladurso commenta l’espulsione di Filippo Nardi dopo le frasi sulla mamma Maria Teresa Ruta pic.twitter.com/3CkqB7pREN — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 20, 2020