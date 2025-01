Filippo Mosca è in Italia, il giovane era detenuto in Romania

Filippo Mosca, un trentenne di Caltanissetta, è stato arrestato in Romania nel 2023 per traffico internazionale di stupefacenti. Dopo un periodo di detenzione nel carcere di Bucarest, è stato estradato in Italia e attualmente si trova nel carcere di Viterbo. La pagina Facebook ‘Giustizia per Filippo Mosca’ ha annunciato il suo arrivo in Italia, descrivendo la fine della sua lunga esperienza in Romania come un momento difficile, segnato da un incubo durato due anni e da cicatrici profonde, sia fisiche che emotive. Nonostante il ritorno in patria, il futuro di Mosca appare incerto e complicato.

Insieme al suo amico Luca Cammalleri, Mosca è stato condannato a 8 anni e tre mesi di carcere. La Corte d’appello di Caltanissetta aveva già ordinato l’estradizione di Cammalleri nel novembre dello stesso anno, mostrando la gravità della situazione per entrambi. La condanna per traffico di droga pone ora una sfida significativa per Mosca, il quale deve affrontare le conseguenze legali della sua condotta. La comunità e i familiari esprimono preoccupazione per il suo stato d’animo e il suo reinserimento nella vita quotidiana dopo un’esperienza traumatica. Nonostante i segni del passato, c’è una speranza per il futuro, ma la strada da percorrere sembra essere lunga e difficile. Rimanere a casa sarà un passo importante, ma il recupero delle esperienze negative subite rimane una questione complessa da affrontare.